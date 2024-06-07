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В Дании произошло покушение на премьер-министра

Ekstra Bladet: неизвестный напал на премьера Дании Фредериксен в Копенгагене

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Ludovic Marin/AP

Неизвестный избил премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене. Об этом пишет Ekstra Bladet.

Инцидент произошел на площади Культорвет. Фредериксен жива и не получила тяжелых травм, нападавший был задержан.

Министр окружающей среды Дании Магнус Хойнике в социальной сети Х сообщил, что женщина шокирована инцидентом, от самого политика комментариев пока не поступало. Нападение произошло в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся 9 июня.

15 мая 2024 года произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе. Вооруженное нападение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо стало первым в Европе более чем за 20 лет.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в Нидерландах задержали подростка, подозреваемого в нападении на политика.

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