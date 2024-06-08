В Канаде за изнасилование задержали экс-директора крупной автомобильной компании

Бывший генеральный директор Magna International Фрэнк Стронак обвинен в изнасиловании в Канаде, где он был задержан. Об этом сообщает телеканал CBC News cо ссылкой на местную полицию.

«Канадский бизнесмен Фрэнк Стронак был задержан и обвинен в рамках расследования о сексуальном насилии... Стронак - основатель и бывший генеральный директор компании Magna International, производящей автозапчасти, а также отец бывшего члена парламента Белинды Стронак.», — заявили в канадской полиции.

Следствие утверждает, что Стронак совершил несколько актов изнасилования в период с 1980 по 2023 год. Сейчас Фрэнку Стронаку 91 год. Кроме бизнеса, Стронак также активно занимался политикой — в 2012 году в Австрии он создал политическую партию Team Stronach.

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Ранее стало известно, что Хантер Байден в июне предстанет перед судом по делам о налогах.