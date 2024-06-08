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В Канаде за изнасилование задержали экс-директора крупной автомобильной компании

Экс-гендир Magna International Фрэнк Стронак обвинен в изнасиловании в Канаде

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Shutterstock

Бывший генеральный директор Magna International Фрэнк Стронак обвинен в изнасиловании в Канаде, где он был задержан. Об этом сообщает телеканал CBC News cо ссылкой на местную полицию.

«Канадский бизнесмен Фрэнк Стронак был задержан и обвинен в рамках расследования о сексуальном насилии... Стронак - основатель и бывший генеральный директор компании Magna International, производящей автозапчасти, а также отец бывшего члена парламента Белинды Стронак.», — заявили в канадской полиции.

Следствие утверждает, что Стронак совершил несколько актов изнасилования в период с 1980 по 2023 год. Сейчас Фрэнку Стронаку 91 год. Кроме бизнеса, Стронак также активно занимался политикой — в 2012 году в Австрии он создал политическую партию Team Stronach.

До этого президент США Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им.

Ранее стало известно, что Хантер Байден в июне предстанет перед судом по делам о налогах.

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