Российские истребители трижды за неделю поднимались для защиты границ

Российские самолеты из состава дежурных по ПВО трижды за семь дней поднимались в воздух для того, чтобы не допустить нарушения границ иностранными воздушными суднами. Об этом сообщает «Красная звезда».

По данным Минобороны, на этой неделе возле границ российской стороны были замечены 34 летательных аппарата, которые производили разведку.

«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — добавили в ведомстве.

Как отмечается, за семь дней российские самолеты также в рамках боевой подготовки отработали 176 летные смены на 57 аэродромах.

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