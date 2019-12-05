Лавров рассказал о гонке вооружений с НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна не собирается вступать в гонку вооружений с Североатлантическим альянсом, сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, ни Россия, ни Китай не намерены участвовать в гонке вооружений с НАТО. При этом он подчеркнул, что государства знают, как обеспечить свою безопасность от угроз, которые «Североатлантический альянс множит в мире».

Глава МИД отметил, что у России есть ответ на все возможные угрозы со стороны альянса.

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