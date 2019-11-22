Путин обозначил долю современного оружия и техники в российской армии

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что доля современного оружия и техники в российской армии и флоте составляет 68%. Об этом сообщает RT.

«Некоторые образцы по своим характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед», — заметил Путин.

Российский лидер также призвал довести названный процент до 70%.

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