Умер отец Тесака Сергей Марцинкевич

SHOT: отец Тесака Сергей Марцинкевич скончался от сердечной недостаточности
Отец блогера-националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, Сергей Марцинкевич скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Марцинкевичу-старшему было 62 года. По информации Telegram-канала, отец Тесака скончался накануне в своей квартире на Рублевке в Москве.

Сам Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске 16 сентября 2020 года. В камере нашли три предсмертные записки.

В 2023 году суд в Московской области вынес приговор соратникам националиста Марцинкевича.

Согласно данным следствия, осенью 2003 года Тесак и его соучастники убили двух человек на территории Смоленской области «с целью распространения идеологии». В декабре того же года они совершили убийство двух лиц в Сергиево-Посадском районе Московской области, а после разослали в посольства ряда государств обращения о нетерпимости к иностранным гражданам.

Ранее в Екатеринбурге арестовали лидера банды подражателей Тесака.

