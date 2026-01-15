Россиянам рассказали, могут ли их оштрафовать на работе за внешний вид

В России работников не имеют права наказывать за неопрятный внешний вид, так как такого понятия нет в ТК РФ и основанием для взысканий это не является. Привлекать сотрудников к ответственности за субъективные оценки внешности нельзя, заявила RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Хотя в целом нет единого действующего закона относительно внешнего вида работника, остаются правила, предусмотренные в нормативных актах компании и трудовом договоре, добавила эксперт. В таких документах могут содержаться нормы и требования относительно внешнего вида сотрудников.

Еще один важный момент – это вопрос правил гигиены, к которому уже следует отнестись строже, отметила Ганькина.

«Отдельный вопрос — запах. Если речь идет о стойком неприятном запахе, который мешает коллегам, клиентам или нарушает санитарные нормы, работодатель вправе реагировать, но не напрямую на «запах», а на нарушение установленных правил гигиены или условий труда», — пояснила эксперт.

Особенно важно соблюдать такие требования в сферах, где соблюдение санитарных норм играет ключевую роль – например, в медицине, торговле, общепите и так далее.

В случаях, когда есть закрепленные требования к внешности сотрудников, а также выдвигаются доказанные жалобы на их нарушения, работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако штрафовать за внешний вид и запах незаконно, а взыскание можно наложить лишь строго в рамках процедуры по ст. 192 ТК РФ, заключила специалист.

