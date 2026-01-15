Рейс из Москвы в Тегеран вернулся в Шереметьево

Самолет, следовавший рейсом Москва — Тегеран, 14 января вернулся в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Ранее стало известно, что иранские власти временно закрыли воздушное пространство для полетов гражданской авиации.

Отмечается, что повторный вылет самолета запланирован на 11:00 15 января.

В авиакомпании добавили, что на время ожидания вылета пассажирам рейса SU514 и обратного SU515 организовано размещение в гостинице, а также предоставление напитков и еды.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Это означает, что ВС США завершают подготовку к военным действиям против Тегерана. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США могут атаковать Иран в ближайшие 24 часа.