Армия

ВСУ бросили в Гуляйполе десятки ноутбуков с секретной информацией

Боец Кощей: в штабе ВСУ нашли десятки брошенных носителей с секретной информацией
Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавшие из штаба 102-й бригады теробороны в Гуляйполе, оставили десятки ноутбуков и планшетов с секретной информацией. Об этом ТАСС рассказал участник по зачистке населенного пункта, штурмовик группировки войск «Восток» с позывным «Кощей».

«Когда мы вернулись в штаб, уцелевшие сбежали, оставили вещи, все оставили: карты, планшеты, ноутбуки. Прям карты были на столах со всеми позициями, секретная информация», — отметил российский военный.

По словам «Кощея», он сам обнаружил 15-20 ноутбуков и планшетов, его напарник — столько же.

Эвакуация уцелевших носителей стала отдельной операцией — в ноутбуках и девайсах были данные о нескольких штабах ВСУ, различные координаты и множество другой служебной информации противника, касающейся не только Гуляйполя, но и других населенных пунктов, отметил российский штурмовик.

13 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации полностью контролируют город Гуляйполе в Запорожской области, а на занятых рубежах организована устойчивая оборона. В ведомстве добавили, что группировка «Восток» продолжает продвижение вперед, чтобы взять под контроль всю территорию Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее Марочко указал на прорехи в обороне ВСУ у Гуляйполя.

