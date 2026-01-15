Продюсер заявил о заказной травле Долиной

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с изданием «Абзац» заявил, что считает скандал вокруг Ларисы Долиной заказной травлей.

«Не понимаю людей, которые это развивают. Для меня это дико. Почему же вы тогда не переживаете за тех, кто последние деньги отдал на постройку квартиры, а их уже пять лет мурыжат и не могут сдать им дома? Где же ваша борьба? А здесь вы хайпуете на имени Долиной», — рассказал шоумен.

Дзюник назвал позором информационный шум вокруг Долиной. Он признался, что не знает, кто мог организовать травлю. Продюсер предположил, что народная артистка «перешла кому-то дорогу» из-за непростого и жесткого характера.

В январе в Москве была остановлена продажа билетов на сольный концерт народной артистки Ларисы Долиной в «Люстра баре». По данным ТАСС, продажи приостановлены в связи с изменением гастрольных планов певицы. Это уже не первый случай: ранее был отменен ее концерт в ММДМ, а выступление в Туле отменили в январе. Кроме того, перенесены даты юбилейного концерта в Петербурге.

Ранее в базе судебных приставов появилось имя Ларисы Долиной.