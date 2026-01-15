В США оценили слова Трампа о роли Зеленского в мирном урегулировании

Высказывание президента США Дональда Трампа о том, что украинский лидер Владимир Зеленский мешает урегулированию конфликта, может встревожить лидеров стран Европы. Такую оценку дает агентство Bloomberg.

В материале отмечается, что комментарий Трампа скорее всего встревожит европейских лидеров в связи с тем, что он может пойти на «жесткие уступки» по Украине. Президент США может пойти на такой шаг, чтобы сгладить противоречия, остающиеся в переговорах между сторонами.

По оценке авторов, слова американского лидера являются сдвигом в сравнении с последними неделями, когда он выражал свое недовольство позицией президента России Владимира Путина.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева. По его мнению, президент России Владимир Путин готов завершить конфликт.

Журналисты поинтересовались у американского лидера, из-за чего усилия США пока не позволили урегулировать украинский конфликт. Он ответил, что из-за Владимира Зеленского.

Ранее спецпредставитель Путина поддержал слова Трампа об урегулировании на Украине.