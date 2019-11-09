Помпео потребовал от Ирана ответить на вопросы МАГАТЭ
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Госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Тегерана не препятствовать проведению проверок МАГАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
Он отметил, что Иран обязан предоставить инспекторам доступ на ядерные объекты.
Помпео добавил, что иранские власти должны представить внятные объяснения по вопросу наличия в стране незадекларированных ядерных материалов.
Любые попытки остановить проверки МАГАТЭ госсекретарь назвал возмутительными актами запугивания.
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