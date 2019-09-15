Черноморский флот взял на сопровождение военное судно США в Черном море
close
Черноморский флот взял на сопровождение военно-транспортное судно «Юма» ВМС США, зашедшее в Черное море, передает РИА «Новости».
Отмечается, что судно зашло в акваторию Черного моря около 17.30 мск 14 сентября.
Дежурными силами и средствами Черноморского флота осуществляется постоянное слежение за американским судном.
Ранее сообщалось, что корабль ВМС США пересек пролив Босфор и вошел в воды Черного моря. По полученной информации, в акваторию моря вошел экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8).