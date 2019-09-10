Трамп рассказал о влиянии России и Китая на увеличение военных расходов США

Президент США Доннальд Трамп заявил, что власти страны были вынуждены увеличить военные расходы, в том числе и из-за Китая и России. Об этом сообщает ТАСС.

Американский лидер отметил, что страна достигла рекордного уровня финансовой поддержки Вооруженных сил ($716 млрд в этом году и $738 млрд в следующем).

Глава Белого дома также добавил, что американские войска были полностью истощены, а также заявил, что увеличение денежных вложений в армию связано с настроениями в мировой политике.

«У нас не было выбора, мы должны были перестроить наши войска из-за всего того, что происходит сегодня с Китаем, Россией, радикальным исламом, со всем», — сказал Трамп.

Президент США уточнил, что теперь ВС США обновили свой арсенал.

Ранее сообщалось, что военных США могут посадить на диету.