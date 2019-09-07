США не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России

Соединенные Штаты не планируют покупать у России гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

До этого российский лидер Владимир Путин на полях ВЭФ, который проходил во Владивостоке, заявил, что он предлагал главе США Дональду Трампу приобрести у России сверхзвуковое оружие.

По словам представителя, у американских властей нет особо причин рассматривать возможность покупки у России гиперзвукового оружия.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты обладают преимуществом по сравнению с Россией в сферах разработки и испытаний ракетных технологий.

Ранее США заявили о работе по созданию запрещенной ДРСМД гиперзвуковой ракеты.