«Вышний Волочек» впервые уничтожил цель ракетным комплексом «Калибром»

Малый ракетный корабль России «Вышний Волочек» впервые выстрелили из высокоточного оружия — ракетного комплекса «Калибр». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

Уточняется, что первые выстрелы корабля состоялись в рамках учений в акватории Черного моря.

По данным ведомства, корабль вышел в море и уничтожил цель на расстоянии около 40 морских миль. В качестве цели выступил щит-мишень, имитирующий судно противника.

Ранее сообщалось, что в России может появиться наземный «Калибр-М».

«Калибр» — российские крылатые ракеты.