«Вышний Волочек» впервые уничтожил цель ракетным комплексом «Калибром»

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Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» на Зеленодольском заводе им. Горького в... Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» на Зеленодольском заводе им. Горького в...
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» на Зеленодольском заводе им. Горького в...
Сергей Мамонтов/РИА Новости

Малый ракетный корабль России «Вышний Волочек» впервые выстрелили из высокоточного оружия — ракетного комплекса «Калибр». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу минобороны страны.

Уточняется, что первые выстрелы корабля состоялись в рамках учений в акватории Черного моря.

По данным ведомства, корабль вышел в море и уничтожил цель на расстоянии около 40 морских миль. В качестве цели выступил щит-мишень, имитирующий судно противника.

Ранее сообщалось, что в России может появиться наземный «Калибр-М».

«Калибр» — российские крылатые ракеты.