Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя 5 поколения

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Россия может помочь Турции в создании собственного истребителя пятого поколения TF-X. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, у турецкой стороны уже есть проект данного истребителя.

«Мы в части индустриального сотрудничества готовы обсуждать эти темы», — отметил Шугаев.

Он также добавил, что лидеры двух государств подчеркнули, что промышленное сотрудничество между ними возможно и желаемо.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин одобрил идею главы Турции Тайипа Эрдогана купить Су-57.