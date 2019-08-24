На Украине впервые провели огневые испытания космической ракеты-носителя
close
На Украине 23 августа впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4». Об этом передает «Страна.ua».
Отмечается, что испытания состоялись перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4».
Как стало известно, данная ракета-носитель предусмотрена для работы в космосе и вывода спутников в целевую точку.
Сообщается, что испытания прошли успешно.
Ранее ВС Украины успешно испытали реактивную систему залпового огня «Ольха».