На Украине впервые провели огневые испытания космической ракеты-носителя

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Аварийный запуск ракеты-носителя «Протон М», 2 июля 2013 года Аварийный запуск ракеты-носителя «Протон М», 2 июля 2013 года
Аварийный запуск ракеты-носителя «Протон М», 2 июля 2013 года
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На Украине 23 августа впервые прошли огневые испытания ступени ракеты-носителя класса «Циклон-4». Об этом передает «Страна.ua».

Отмечается, что испытания состоялись перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4».

Как стало известно, данная ракета-носитель предусмотрена для работы в космосе и вывода спутников в целевую точку.

Сообщается, что испытания прошли успешно.

Ранее ВС Украины успешно испытали реактивную систему залпового огня «Ольха».