Спецпредставитель Путина оценил данные о радиации после ЧП под Северодвинском

Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что повышение радиационного фона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области не зафиксировано. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что многочисленные станции наблюдения, которые находятся как в России, так и за рубежом, например в Норвегии и Финляндии, не зафиксировали повышения уровня радиации.

Иванов также высказался о сравнениях ЧП под Северодвинском и аварии на Чернобыльской АЭС.

Спецпредставитель президента России назвал подобные аналогии «полной ахинеей». По мнению Иванова, президент России Владимир Путин исчерпывающе ответил на все вопросы по взрыву под Северодвинском.

Ранее сообщалось, что Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском.