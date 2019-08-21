США создадут космические ядерные системы при исследовании космоса

США будут создавать и использовать космические ядерные системы при исследовании космоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на меморандум президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как отмечается в документе, данные системы важны для развития стратегического лидерства США в космосе, а также его поддержания в этом пространстве.

Сообщается, что целями разработки космических ядерных систем станет стабильное обеспечение или расширение возможностей по исследованию космоса.

Ранее американские специалисты заявили, что Соединенным Штатам необходим создать аналог советско-российского комплекса автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».