Появилось видео сопровождения самолета кремлевского пула истребителями Швейцарии

В Интернете появилось видео, на котором запечатлен момент сопровождения самолета с российской делегацией и журналистами кремлевского пула двумя швейцарскими истребителями. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что российские представители, которые находились в самолете, собирались освещать переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона.

На ролике видно, как иностранное воздушное судно приближается к самолету, а затем следует некоторое время вместе с ним.

Уточняется, что на борту находился помощник главы государства Юрий Ушаков и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Песков рассказал о сопровождении самолета кремлевского пула истребителями Швейцарии.