Трамп отреагировал на взрыв реактивной установки в России

Президент США Дональд Трамп отреагировал на взрыв реактивной двигательной установки в России, передает РИА «Новости».

Он заявил, что США располагают более современными технологиями.

Трамп также добавил, что Вашингтон «многое узнал» из-за российского ЧП.

Американский лидер добавил, что взрыв заставил население беспокоиться о воздухе рядом с объектом и за его пределами, что «нехорошо».

Ранее Росатом проинформировал о гибели пяти сотрудников во время происшествия на военном полигоне в Архангельской области.

В четверг, 8 августа, при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв.