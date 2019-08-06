В парламенте Крыма объяснили генсеку НАТО причину присоединения полуострова к России

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил на слова генсека НАТО Йенса Столтенбергато о воссоединении Крыма с Россией из-за конкуренции великих держав. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Крым отошел России после референдума, где жители полуострова самостоятельно выбрали присоединение.

Парламентарий добавил, что крымчане сами осознанно изъявили волю, не подвергаясь никакому влиянию.

«Все эти домыслы, которые пытаются донести до международного сообщества, ставя под сомнение законность крымского референдума, это очередная глупость», — заявил Гемпель.

Всем сомневающимся он предложил лично приехать в Крым и поговорить с местными жителями. Он добавил, что «крымчане скажут всю правду», а также что полуостров открыт для всех.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.