Самолеты и вертолеты Минобороны будут тушить пожар после ЧП под Ачинском

Авиагруппировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС займется тушением пожара после взрывов на военном складе под Ачинском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, к концу дня планируется ликвидировать возгорание.

Самолеты, оборудованные специальными водосливными устройствами, были использованы в регионе для тушения лесных пожаров.

Ранее в Минобороны назвали предварительную причину ЧП под Ачинском.