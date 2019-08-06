Самолеты и вертолеты Минобороны будут тушить пожар после ЧП под Ачинском

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Взрыв на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, 5 августа 2019 года Взрыв на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, 5 августа 2019 года
Взрыв на территории воинской части, расположенной в Ачинском районе, 5 августа 2019 года
zapad24.ru

Авиагруппировка Минобороны России в составе 10 самолетов Ил-76 и вертолетов ВКС займется тушением пожара после взрывов на военном складе под Ачинском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, к концу дня планируется ликвидировать возгорание.

Самолеты, оборудованные специальными водосливными устройствами, были использованы в регионе для тушения лесных пожаров.

Ранее в Минобороны назвали предварительную причину ЧП под Ачинском.