Россия будет бороться за возвращение находящихся на танкере россиян

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что российская сторона сделает все для того, чтобы освободить трех россиян из задержанного Ираном в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Косачева, для начала необходимо проверить информацию о нахождении россиян на судне. Если же она подтвердится, то Россия будет добиваться от иранской стороны освобождения граждан, так как жители страны не должны становиться «заложниками геополитического противостояния западных стран с Ираном».

«[Россия] будет добиваться… безусловного соблюдения прав наших граждан», — подчеркнул Косачев.

Ранее сообщалось, что Иран задержал британский танкер в Ормузском проливе. Причиной этого стало то, что судно якобы нарушило международные нормы. На нем находится трое россиян и еще 20 человек из Латвии, Филиппин и Индии.