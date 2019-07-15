Турчинов раскрыл план уничтожения Крымского моста

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что крылатые ракеты «Нептун» способны за пару минут разрушить Керченский мост. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, новые ракеты также могут ликвидировать военные корабли России в водах Черного и Азовского моря.

При этом Турчинов уверяет, что они способны поразить военные судна РФ в портах, где расположены базы.

Ранее Турчинов рассказал о том, что третьего майдана Киев пережить не сможет.