Мощные взрывы прогремели в Дамаске

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Мощные взрывы произошли в небе над сирийским Дамаском. Об этом сообщает SANA.

По данным агенства, ПВО Сирии отражают ракетную атаку на окрестности Дамаска и Хомса.

Как отмечается, сирийские военные сбили около трех ракет.

При этом пока неизвестно, кто атаковал столицу Сирии.

Ранее сообщалось, что боевики обстреляли поселение к югу от Алеппо.