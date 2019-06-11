«Дмитрий Рогачев» станет частью ВМФ

Патрульный корабль проекта 22160 «Дмитрий Рогачев» войдет в состав Военно-морского флота России раньше заявленного срока на полгода. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на представителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России по ВМФ капитана первого ранга Игоря Дыгало.

При проектировании «Дмитрий Рогачев» были применены модульные концепции вооружения Северного проектно-конструкторского бюро. Судно было построено на Зеленодольском заводе имени Горького.

Ранее сообщалось, что малый ракетный корабль Каспийской флотилии «Великий Устюг» станет частью группировки кораблей ВМФ в Средиземном море.