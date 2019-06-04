Названа мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы
В 2017 году Северная Корея испытала ядерную бомбу мощностью в 250 килотонн. Об этом сообщает Defense One.
По данным портала, изначально считалось, что была испытана бомба мощностью в 140 килотонн в тротиловом эквиваленте.
Как отмечается, мощность бомбы КНДР в 16 раз превышает мощность, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.
При этом взрыв подобной бомбы над Вашингтоном, уничтожил бы все здания в центре города.
Ранее СМИ сообщили, что США призвали КНДР передать им свое ядерное оружие.