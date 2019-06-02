СМИ США назвали российский МиГ-35 «самым эффективным многоцелевым истребителем»

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Российский многофункциональный легкий истребитель поколения «4++» МиГ-35 может конкурировать с американским F-35. Об этом сообщает The National Interest.

Автор статьи Марк Эпископос обращает внимание на такие характеристики истребителя, как приземление в экстремальных условиях, огневую мощность, а также умение справляться с высокоинтенсивными боевыми операциями, которые были слишком сложными для его предшественников. Также он оснащен рамой повышенной прочности и усовершенствованным шасси.

«Этот самолет стал кульминацией российской авиастроительной инженерной мысли и многолетнего опыта, и на сегодня он является в России самым эффективным многоцелевым истребителем», — говорится в материале.

Ранее в Ахтубинске российскому лидеру Владимиру Путину продемонстрировали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал».