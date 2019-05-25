Офицера ВМС США осудили за связи с Россией и шпионаж

Младший офицер второго класса ВМС США Стивен Келлог был осужден на три года за попытку рассекретить секретную информацию. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, секретные сведения касались ядерных установок на военных кораблях флота США.

Уточняется, что в 2018 году Келлог служил на борту авианосца «Карл Винсон». У него был доступ к секретной информации относительно возможностей и действий ядерных установок.

Согласно информации ФБР, Келлог признался, что хотел предоставить секретную информацию об американских военных кораблях журналисту, который, как он думал, обнародует эти сведения.

Помимо этого, он признался в связях с судостроительным предприятием России, производителем атомных подводных лодок «Севмаш», а также в том, что хотел уехать в российское государство.

Суд принял решение об увольнении Келлога с военной службы с лишением воинского звания.

Ранее сообщалось, что двух эстонцев осудили за шпионаж в пользу России.