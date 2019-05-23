Зеленского не позвали на военные праздники в Нормандию
Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на празднование 75-летия высадки в Нормандии, так как торжественные мероприятия пройдут на уровне премьер-министров. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Представители Зеленского подтвердили, что президент не получал приглашения на торжественные мероприятия. При этом там не уточнили, вручали ли другим официальным лицам Украины приглашение на празднование 75-летия военной операции.
Ранее стало известно, что российского президента Владимира Путина также не позвали в Нормандию.