Зеленского не позвали на военные праздники в Нормандию

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Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на празднование 75-летия высадки в Нормандии, так как торжественные мероприятия пройдут на уровне премьер-министров. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Представители Зеленского подтвердили, что президент не получал приглашения на торжественные мероприятия. При этом там не уточнили, вручали ли другим официальным лицам Украины приглашение на празднование 75-летия военной операции.

Ранее стало известно, что российского президента Владимира Путина также не позвали в Нормандию.