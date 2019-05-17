Эсминцы США вошли в Персидский залив
Американские эсминцы McFaul (DDG-74) и Gonzalez (DDG-66) вошли в Персидский залив, сообщается на сайте Военно-морского института США со ссылкой на представителей Пентагона.
Отмечается, что корабли вошли в Персидский залив через Ормузский пролив.
На сайте подчеркивается, что проход кораблей произошел без каких-либо инцидентов и сопротивления со стороны иранских Военно-морских сил Корпуса Стражей Исламской Революции.
Ранее США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидском заливе.