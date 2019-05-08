Мощный взрыв произошел в Афганистане

В столице Афганистана произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал Tolo News.

Уточняется, что взрыв был зафиксирован в районе центра города. После этого возле здания генпрокуратуры были слышны звуки стрельбы.

В настоящее время нет других подробностей. Также неизвестно есть ли пострадавшие в результате взрыва.

Стоит отметить, что это второй мощный взрыв за последние 20 дней, который происходит возле государственных учреждений. До этого взрыв произошел также в столице. Тогда погибли не менее 10 человек.

Ранее было названо число пострадавших при взрыве в Афганистане