США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидском заливе

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Соединенные Штаты полагают, что иранские военные перебрасывают ракеты малой дальности в регион Персидского залива, сообщает телеканал CNN.

В США считают, что военные Ирана перевозят ракеты в лодках.

На телеканале отметили, что в ответ на предполагаемые маневры иранских военных США увеличат свое присутствие в этом регионе, включая усиление систем ПРО.

Ранее сообщалось, что решение Белого дома задействовать авианосец и другие военные ресурсы для того, чтобы послать сигнал Ирану, продиктовано намерением иранских сил нанести удар по США.