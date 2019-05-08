США заподозрили Иран в переброске ракет в Персидском заливе
Соединенные Штаты полагают, что иранские военные перебрасывают ракеты малой дальности в регион Персидского залива, сообщает телеканал CNN.
В США считают, что военные Ирана перевозят ракеты в лодках.
На телеканале отметили, что в ответ на предполагаемые маневры иранских военных США увеличат свое присутствие в этом регионе, включая усиление систем ПРО.
Ранее сообщалось, что решение Белого дома задействовать авианосец и другие военные ресурсы для того, чтобы послать сигнал Ирану, продиктовано намерением иранских сил нанести удар по США.