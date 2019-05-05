Военные Венесуэлы показали, кому они верны

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Венесуэльские военные сожгли письмо, которое им передали от лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо. Видеоролик опубликовал канал Telesur.

На видео, которое подписано как «Военные Венесуэлы отвергают письмо Гуайдо», видно, как мужчина протягивает сотрудникам вооруженных сил некий документ.

Он предлагает военным с ним ознакомиться, однако военные сразу сжигают его, не читая. Причем один из них говорит, что они не предатели, и их нельзя купить.

Ранее Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу.

По его словам, причиной провала стала недостаточная поддержка со стороны военных Венесуэлы.

23 января 2019 года Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против Мадуро.

30 апреля Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» и сообщил о переходе на сторону протестующих военных страны. Таким образом, оппозиция заявила о «конце узурпации» власти в Венесуэле.