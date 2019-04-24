Посол США пригрозил РФ «сотнями тысяч тонн дипломатии» с авианосца в Средиземноморье
Посол США в Москве Джон Хантсман прибыл на американский авианосец »Авраам Линкольн», который базируется в Средиземном море. Об этом сообщает CNN.
По его словам, авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джон К. Стеннис» являются «плавающей дипломатией» США.
«Когда у вас есть 200 000 тонн дипломатии, которая курсирует по Средиземному морю, это прямая оперативная дипломатия», — сказал Хантсман.
Он также добавил, что подобное призывает «сесть за стол переговоров».
По данным телеканал, США посылают сигнал России с помощью своих авианосцев в Средиземном море.
Ранее сообщалось, что новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях.