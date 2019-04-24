Посол США пригрозил РФ «сотнями тысяч тонн дипломатии» с авианосца в Средиземноморье

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Посол США в Москве Джон Хантсман прибыл на американский авианосец »Авраам Линкольн», который базируется в Средиземном море. Об этом сообщает CNN.

По его словам, авианосцы «Авраам Линкольн» и «Джон К. Стеннис» являются «плавающей дипломатией» США.

«Когда у вас есть 200 000 тонн дипломатии, которая курсирует по Средиземному морю, это прямая оперативная дипломатия», — сказал Хантсман.

Он также добавил, что подобное призывает «сесть за стол переговоров».

По данным телеканал, США посылают сигнал России с помощью своих авианосцев в Средиземном море.

Ранее сообщалось, что новейший американский авианосец «Джеральд Форд» сломался на испытаниях.