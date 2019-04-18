Россию обвинили в срыве «пасхального перемирия» в Донбассе

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Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что трехсторонняя контактная группа по ситуации в Украине не смогла согласовать перемирие в Донбассе из-за того, что Россия не предоставила гарантии безопасности со своей стороны. Об этом она написала на фейсбуке.

Она добавила, что переговоры прошли безрезультатно.

«Россия отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие на праздник, отказалась взять на себя ответственность за соблюдение тишины в Донбассе», — заявила Геращенко.

По ее словам, «пасхальное перемирие» должно было вступить в силу 19 апреля.

Ранее сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко рассказал о планах по вводу миротворцев ООН в Донбасс.