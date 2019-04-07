Около 70 боевиков ИГ ликвидировали в Афганистане

В ходе спецоперации в Афганистане были ликвидированы не менее 70 боевиков организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), сообщает Khaama Press со ссылкой на источники.

В ходе операции также был уничтожен склад оружия.

6 апреля в городе Джелалабад были зафиксированы два взрыва.

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По предварительным данным, взрывы произошли из-за того, что проезжающий автомобиль сбил придорожную бомбу.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.