Сеул поблагодарил Москву за поддержку по денуклеаризации КНДР
Премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён заявил, что Сеул благодарен Москве за поддержку в вопросе денуклеаризации Пхеньяна. Об этом сообщает ТАСС.
«Я благодарю Китай, Россию и Японию за поддержу, а также рассчитываю на их еще более конструктивную роль», — сказал Ли Нак Ён.
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По его словам, Южная Корея предпринимать активные усилия для успешного продвижения процесса денуклеаризации Северной Кореи.
Он также добавил, что к разделению Корейского полуострова привела «холодная война».
Ранее в Кремле внесли ясность в сообщения о приезде лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.