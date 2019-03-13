Совфед одобрил закон об отсрочке от армии для студентов

Совет Федерации России принял закон о возможности для учащихся вузов получить несколько отсрочек от прохождения службы в армии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее магистранты не могли получить еще одну отсрочку, если воспользовались ей уже дважды — в школе и бакалавриате.

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Теперь молодые люди могут не прерывать учебный процесс и получить образование вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.

Уточняется, что учащиеся подготовительных отделений также могут получить отсрочку от армии.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект об отсрочке от армии для студентов.