Совфед одобрил закон об отсрочке от армии для студентов
Совет Федерации России принял закон о возможности для учащихся вузов получить несколько отсрочек от прохождения службы в армии. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее магистранты не могли получить еще одну отсрочку, если воспользовались ей уже дважды — в школе и бакалавриате.
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Теперь молодые люди могут не прерывать учебный процесс и получить образование вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе.
Уточняется, что учащиеся подготовительных отделений также могут получить отсрочку от армии.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект об отсрочке от армии для студентов.