Стала известна дата начала эксплуатации российского атомного ледокола «Арктика»
Гендиректор заказчика судов предприятия «Атомфлот» Мустафа Кашка заявил, что российский атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 будет сдан в эксплуатацию в мае 2020 года, передает РИА «Новости».
Он отметил, что официальная сдача судна была перенесена. Однако причина переноса не уточняется.
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Также Кашка напомнил, что в конце 2019 года после сдачи ледокола «Арктика» начнутся его ходовые испытания.
Ранее была названа дата начала строительства нового атомного ледокола «Лидер».
Планируется, что ледокол «Арктика» должен стать самым мощным ледоколом в мире.