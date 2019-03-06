Медведев: США не прерывают, а разрывают ДРСМД

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Соединенные Штаты не просто приостанавливают, а разрывают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.

По его словам, односторонний отказ Вашингтона от выполнения обязательств по договору подорвал режим международной безопасности.

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«Ровно это и сделали американцы — под надуманным предлогом, ну с точки зрения российской стороны, они просто сказали, что приостанавливают, но на самом деле, все понимают, разорвали договор, который был одним из документов обеспечения международной безопасности и стратегической стабильности», — сказал Медведев.

Он добавил, что Москва и Вашингтон могли бы предъявлять друг другу упреки, спорить, дискутировать, находить развязки, но США просто прекратили действие договора.

Ранее президент России Владимир Путин оценил последствия выхода США из ДРСМД.