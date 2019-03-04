Автомобиль с палестинцами наехал на израильских военных

Машина, за рулем которой, предположительно, находились граждане Палестины, влетел в группу израильских военных на Западном берегу реки Иордан, передает Reuters со ссылкой на военное ведомство Израиля.

По имеющимся данным, израильские военные в ответ открыли огонь по троим лицам, совершившим наезд. Местные СМИ сообщают, что двое из нападавших были убиты, третий получил «незначительные повреждения».

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Информация о состоянии военных израильской армии к настоящему моменту отсутствует.

Ранее сообщалось, что израильские военные снесли дом палестинца в наказание за убийство солдата.