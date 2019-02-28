В США посчитали время подлета «Авангарда»

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Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США. Об этом сообщает The Washington Post.

По его словам, у России «Авангард» способен прорвать противоракетную оборону США и нанести удар по территории страны в течение 15 минут после запуска.

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Растущий неядерный потенциал России предоставляет Москве возможности для того, чтобы отговорить противника от эскалации конфликта и разрешить его на выгодных для нее условиях», — отметил О'Шонесси.

Он добавил, что США должны инвестировать в оборону государства.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин сравнил «Авангард» с запуском первого искусственного спутника Земли.