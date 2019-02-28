В США посчитали время подлета «Авангарда»
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что Москва впервые развертывает неядерные ракеты, которые способны поражать цели в глубине США. Об этом сообщает The Washington Post.
По его словам, у России «Авангард» способен прорвать противоракетную оборону США и нанести удар по территории страны в течение 15 минут после запуска.
Растущий неядерный потенциал России предоставляет Москве возможности для того, чтобы отговорить противника от эскалации конфликта и разрешить его на выгодных для нее условиях», — отметил О'Шонесси.
Он добавил, что США должны инвестировать в оборону государства.
Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин сравнил «Авангард» с запуском первого искусственного спутника Земли.