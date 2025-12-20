На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Постпред США при НАТО призвал Украину готовиться к продолжению боев

Постпред США при НАТО Уитакер: Украине следует готовиться к боям в 2026 году
Marta Fiorin/Reuters

Украине следует готовиться к продолжению боевых действий в 2026 году. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News.

«Если мы войдем в эту зиму без мирного соглашения, боевые действия продолжатся», — сказал он.

При этом, по словам Уитакера, администрация президента США Дональда Трампа не намерена сдаваться и воспользуется любым шансом достичь мирного соглашения между Россией и Украиной.

Отвечая на вопрос о готовности Москвы к завершению украинского конфликта, дипломат ответил, что об этом станет известно в предстоящие выходные.

В ходе пятничного брифинга американский госсекретарь Марко Рубио анонсировал переговоры США с Украиной в Майами с 19 по 20 декабря, а также допустил свое участие в них.

17 декабря газета Politico писала, что в эти выходные в Майами также могут состояться российско-американские переговоры по Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента США по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Ранее постпред США Уитакер заявил, что переговоры по Украине вышли на финальную стадию.

