В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Гусев: в двух районах и одном городе Воронежской области сбиты несколько БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников в двух районах и одном городе Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, о каких районах и каком населенном пункте идет речь. Также глава региона не раскрыл количество сбитых дронов.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

Несколько минут назад он предупредил жителей Воронежа об угрозе удара БПЛА.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 36 беспилотников: 22 БПЛА над Белгородской областью, семь — над Крымом, четыре — над Черным морем, два — над Курской областью и один — над Воронежской областью.

17 декабря Гусев сообщил, что в одном из районов Воронежской области в результате атаки беспилотников были повреждены частный гараж и линия электропередачи. По его словам, на ЛЭП одного из инфраструктурных объектов произошло возгорание. Пожар оперативно ликвидировали.

Ранее Белоусов призвал использовать опыт создания системы ПВО вокруг Москвы в более широком масштабе.