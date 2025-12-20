На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самый короткий световой день в России продлится 18 минут

Профессор Язев: в Полярных Зорях световой день 21 декабря продлится 18 минут
Shutterstock/FOTODOM

Самый короткий световой день в году ожидается 21 декабря в России и других странах Северного полушария. В российском городе Полярные Зори в Мурманской области будет светло всего 18 минут, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев.

В день зимнего солнцестояния ночь в Северном полушарии достигает максимальной продолжительности. В Москве она продлится около 17 часов, а световой день сократится до семи часов. Уже с 22 декабря продолжительность светлого времени суток начнет постепенно увеличиваться.

«Световой день в Полярных Зорях 21 декабря будет самым коротким в России. Его продолжительность составит 18 минут», — сказал Язев.

При этом самый длинный световой день среди российских городов будет в дагестанском Дербенте, где солнце сядет только через 9 часов 7 минут.

20 декабря в Московском планетарии сообщили, что астрономическая зима в России начнется со звездопада, который при ясной погоде можно будет наблюдать в ночь с 21 на 22 декабря на всей территории страны. По информации ученых, пик метеорного потока Урсиды придется на самую длинную ночь года, ночь солнцестояния. Ожидается до 10 метеоров в час, добавили в планетарии.

Ранее в России оценили последствия запуска в космос гигантских зеркал.

