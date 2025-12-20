На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные уничтожили позиции ВСУ в Димитрове

Минобороны РФ: расчеты БПЛА «Центра» уничтожили живую силу ВСУ в Димитрове
Евгений Биятов/РИА Новости

Расчеты войск беспилотных систем группировки войск «Центр» уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что операторы беспилотников 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко нанесли удары по огневым точкам с живой силой ВСУ.

По данным Минобороны, дроноводы расчищают путь для штурмовиков, которые зачищают районы города от украинских военных. Благодаря точной работе операторов БПЛА группировки «Центр» удается эффективно уничтожать заблокированную группировку ВСУ в Димитрове, добавили в министерстве.

19 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска взяли Димитров в окружение и контролируют 50% территории города. По его словам, ВСУ не получили команды на сложение оружия и пытаются выйти из окружения маленькими группами.

12 декабря военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил, что армия России в Димитрове может повторить сценарий штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. По его словам, в окруженном городе находится механизированный завод, где пехота ВСУ может создать серьезный укрепленный район. Тогда российским военным придется проводить специальную огневую операцию.

Ранее украинские аналитики заявили об увеличении «серой зоны» вокруг Димитрова.

