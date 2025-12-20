Администрация Трампа скрыла многие файлы дела Эпштейна

Администрация президента США Дональда Трампа не обнародовала многие файлы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна, несмотря на принятый закон об обнародовании материалов по нему. Об этом пишет РИА Новости.

20 декабря Минюст США исполнил принятый ранее Конгрессом закон и обнародовал часть материалов дела Эпштейна. Среди них насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ.

Тем не менее, значительная часть фотографий и документов дела полностью или частично скрыты за черными прямоугольниками. В Минюсте сообщали, что причинами для сокрытия данных из опубликованных файлов могут послужить необходимость защиты жертв, сцены физического и сексуального насилия над детьми, а также потенциальная угроза расследованию и нацбезопасности.

Согласно закону, американский Минюст должен письменно обосновать случаи сокрытия данных, однако на момент публикации подобных документов не поступало. По данным РИА, представители Демократической партии США возмущены этим фактом. В частности, сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер, ссылаясь на документ, все 119 страниц которого скрыты, потребовал от ведомства объяснений.

Джеффри Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее среди файлов Эпштейна нашли его фотографию с чеком от Трампа на сумму $22,5 тысяч.